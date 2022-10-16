Посол Украины процитировал Гейдара Алиева
Посол Украины в Баку Владислав Каневский на своей странице в Facebook поздравил азербайджанский народ с 18 октября - Днем восстановления независимости.
«Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев однажды сказал: «Нет пути труднее пути, чем путь независимости».
Эти слова, сказанные еще в 1995 году, были пророческими... и не только для Азербайджана.
Поздравляю дружелюбный азербайджанский народ с Днем восстановления независимости!
Желаем мира, благополучия и процветания!
Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев однажды сказал: «Нет пути столь сложного, как путь независимости».
Еще в 1995 году эти слова были сказаны пророчески, и не только для Азербайджана», - написал Каневский.