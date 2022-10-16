Посол Украины процитировал Гейдара Алиева

Посол Украины в Баку Владислав Каневский на своей странице в Facebook поздравил азербайджанский народ с 18 октября - Днем восстановления независимости.

«Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев однажды сказал: «Нет пути труднее пути, чем путь независимости».

Эти слова, сказанные еще в 1995 году, были пророческими... и не только для Азербайджана.

Поздравляю дружелюбный азербайджанский народ с Днем восстановления независимости!

Желаем мира, благополучия и процветания!

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев однажды сказал: «Нет пути столь сложного, как путь независимости».

Еще в 1995 году эти слова были сказаны пророчески, и не только для Азербайджана», - написал Каневский.