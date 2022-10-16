Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:05

Варварские атаки сотен иранских дронов на Украину, напоминающие картинки нашествия злобных инопланетян в фантастических фильмах, вызвали хоть и запоздалую, но довольно твердую отповедь со стороны США, Великобритании и Франции. Правительства трех стран полностью согласны с тем, что экспорт иранских дронов-камикадзе в Россию нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, который благословил в 2015 году ядерную сделку с Тегераном.

Напомню историю этой резолюции. По ней полное эмбарго на экспорт оружия Ираном сохранялось до 2020 года. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп попытался продлить этот запрет, но СБ его не послушался и Тегеран получил возможность вновь заняться продажей оружия на мировом рынке. За что теперь международное сообщество, а не только Украина, и расплачивается по полной программе. Правда, и теперь Америка и ее союзники выступают не против всего иранского экспорта, а только указывают, что резолюция Совета Безопасности ограничивает поставки Тегераном ракет и ракетных технологий, которая будет действовать до октября 2023 года. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила Иран в том, что тот бессовестно лжет, уверяя, что никаких дронов России он не передавал. Разумеется, никакой веры иранским аятоллам ни в этом, ни в любом другом вопросе быть не может.

Что могут предпринять США, чтобы остановить этот безумный поток дронов (их оригинальное название Shahed-136 было переименовано в России на «Герань» – мило, не правда ли)? Увы, не так уж много. Возможные авиаудары по заводам, которые производят «шахеды», грозят спровоцировать масштабную войну в Персидском заливе, которую ответственные страны не могут допустить. США, скорее всего, введут чисто экономические санкции против Тегерана и третьих сторон, которые помогают Ирану и России. «Не сомневайтесь: мы подвергнем жестким санкциям любого, кто помогает иранцам и русским убивать украинцев», - говорит изданию высокопоставленный представитель властей США. А за день до этого The Washington Post сообщила о возможных поставках иранцами баллистических ракет «земля-земля» Fateh 110 и Zolfargar среднего радиуса действия, что приведет к еще большей эскалации боевых действий в Украине. Киев признает, что нашествие дронов-камикадзе стало очень серьезным вызовом для страны. Летящих на небольшой высоте их не просто сбивать, хотя с этим украинские ВСУ вполне справляются. Но проблема в том, что на это уходит огромное количество дорогостоящих ракет, чей арсенал не бесконечен. Между тем, как говорит советник офиса президента Украины Алексей Арестович, чей стрим с адвокатом Марком Фейгиным внимательно смотрят в США, первая партия дронов состояла из 300 штук, а вторая была намного больше. Всего же Тегеран готов передать России 2400 дронов и, по словам Арестовича, таким образом «Украину могут кошмарить два-три месяца». У ВСУ также есть дроны – от прославленных турецких байрактаров до американских Switchblades. Но у американских дронов есть, по крайней мере, один недостаток по сравнению с иранскими камикадзе. Их радиус действия не превышает 25 миль (около 40 километров), в то время как «шахеды» легко преодолевают дистанцию в 1000 километров и, отправляемые с территории Крыма, долетают до Киева. Выход из этого положения очевиден для специалистов. Для успешной борьбы с иранскими дронами требуется обзавестись обычными, можно даже устаревшими орудиями, например, скорострельными зенитными пушками, способными быстро менять направления стрельбы. И выстрелы из этих зениток будут не больше стоимости самого «шахеда», а произвести сотни их можно за несколько месяцев.

К этим выводам склоняются многие американские эксперты, которые замечают, что свои дроны-камикадзе Иран может использовать не только против Украины, но и против стран НАТО или, скажем, Израиля в случае войны, а поэтому требуются коллективные усилия по созданию надежного щита. Как уже сообщалось, на шестой встрече Рамштайн было принято решение о создании интегрированной системы ПРО и ПВО в Украине. Министр обороны Алексей Резников сообщил, что совсем скоро Украина получит новейшие системы противовоздушной обороны – норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые предназначены для уничтожения маневрирующих целей на малых и средних высотах.