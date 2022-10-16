Белгородская область снова под обстрелом
В Белгородской области РФ остановлено движение поездов из-за обстрела снарядами железнодорожной станции. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По словам Гладкова, «повреждена контактная сеть железнодорожных путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия».
Белгородская область с начала войны в Украине чаще других российских регионов попадает под обстрелы.
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