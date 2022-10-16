Евросоюз отказался от «потолка цен» на газ

Евросоюз не будет вводить "потолок цен" на газ, в том числе на газ из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

18 октября Еврокомиссия предложит новые меры по борьбе с резким ростом цен на энергоносители. Европейские страны решили "воздержаться" от введения "немедленного ограничения цен на газ". Они опасаются, что это еще больше ухудшит ситуацию в энергетической сфере. Евросоюз хочет запустить новый индекс сжиженного природного газа, чтобы лучше "отразить энергетическую реальность региона после сокращения поставок газа по трубам из России".

"Настало время действовать как этой зимой, так и в последующие годы... Нынешняя ситуация вызывает экономические и социальные трудности, она ложится тяжелым бременем на граждан и на экономику. Увеличение стоимости энергоресурсов приводит к снижению покупательной способности граждан и потере конкурентоспособности компаний", - говорится в черновом варианте документа Евросоюза.