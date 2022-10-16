В Кремле переадресовали вопрос об иранских беспилотниках Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия якобы использует иранские беспилотники в Украине.

«Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать Минобороны... Мы не располагаем такой информацией», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, «покупала или использует ли РФ иранские БЛА», - сказал представитель Кремля.

Накануне МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России. А The Washington Post указала, что Российская Федерация договорилась с Ираном о новых поставках оружия, в рамках которых российские войска получат иранские баллистические ракеты класса «земля-земля» и партии беспилотников. Москва и Тегеран факт покупки Россией иранских беспилотников отрицают.