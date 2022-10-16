В Тегеране утверждают, что 22 страны заинтересовались иранскими БПЛА

Свыше 20 государств мира выразили заинтересованность и обратились к Ирану с просьбой о поставках боевых дронов, заявил во вторник помощник и главный военный советник верховного главнокомандующего Исламской Республики генерал-майор Яхья Сафави.

«Ныне мы достигли такого положения, когда 22 страны обратились к нам с просьбой о продаже им боевых беспилотников», - цитирует ISNA слова Сафави.