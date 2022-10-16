Громкий судебный процесс начинается в Ленкорани

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу начальника отдела архитектуры и строительства аппарата главы ИВ Сабирабадского района Мушвига Гасымова и главного советника государственной строительной инспекции по объектам государственного значения Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве МЧС Эльдара Гулиева, сообщает haqqin.az.

Материалы по уголовному делу направлены в Ленкоранский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Уголовное дело ведет судья Хаммад Нуриев. Подготовительное заседание суда назначено на 27 октября.

Напомним, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела архитектуры и строительства аппарата главы Исполнительной власти Сабирабадского района Мушвига Гасымова.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Мушвиг Гасымов в сговоре с главным советником государственной строительной инспекции по объектам государственного значения Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве МЧС Эльдаром Гулиевым и другими лицами требовал с граждан взятки в крупном размере за получение разрешения на проведение строительных работ в нежилых объектах, расположенных на территории Сабирабадского района.

На основании собранных доказательств Мушвигу Гасымову и Эльдару Гулиеву были предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 и 311.3.3 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) УК АР и по решению суда в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевшим по делу признана Исполнительная власть Сабирабадского района.