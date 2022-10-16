И грекам советуют немедленно покинуть Украину

В МИД Греции выступили с рекомендацией к греческим гражданам немедленно покинуть Украину. Об этом говорится в сообщении греческого внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел продолжает настоятельно не рекомендовать любые поездки на всю территорию Украины. Одновременно гражданам Греции, находящимся в стране, рекомендуется немедленно ее покинуть», - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что посольство продолжает работать «с минимально необходимым персоналом».