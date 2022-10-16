Госдепартамент: при Си Цзиньпине Китай стал репрессивным

При Си Цзиньпине Китай стал более репрессивным внутри и агрессивным во внешней политике. Соединенные Штаты воспринимают его как вызов национальным интересам, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, пишет Voice of America.

«В последние годы под руководством Си Цзиньпина мы увидели совершенно другой Китай. Он более репрессивный внутри страны, более агрессивный за рубежом и во многих случаях является вызовом нашим собственным интересам и нашим собственным ценностям», – сказал он.

Стратегия Белого дома по национальной безопасности определяет Китай как жесткого конкурента США. Госсекретарь отметил, что, несмотря на соревновательный контекст американо-китайских отношений, в них есть «возможности для сотрудничества».