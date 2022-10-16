Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:59

Евросоюз объявил, что направит в Армению мониторинговую миссию. Одновременно с этим армянская сторона сосредотачивает тяжелую технику на границе с Дашкесанским районом Азербайджана. Ереван обладает уникальным талантом запутать все, к чему он прикасается. Вот и в этот раз: Евросоюз объявляет, что в мониторинговую миссию будут входить 40 человек. Армянам этого показалось мало, и в их СМИ число наблюдателей увеличилось в десять раз – аж до 400 человек.

Целая армия – и все одни наблюдатели. И 40 – это не 400. Кто врет – Евросоюз или Ереван? И если на минутку, только на минутку допустить, что армянская сторона не солгала – то для чего направлять такую масштабную миссию? Что она будет делать в Армении? Какие задачи собирается выполнять? Для чего отправлять миссию размером с небольшой миротворческий контингент? А с учетом информации о концентрации армянской тяжелой техники на границе с Дашкесанским районом Азербайджана ситуация становится еще тревожнее. Достаточно случаев, когда приезд мониторинговой миссии совпадал со вспышкой военной активности. И нет никаких гарантий, что это не произойдет сейчас. Армянские политические элиты в своем махровом национализме никогда не отличались особым умом, но вот цинизма и тяги к пакостям у них всегда было с избытком. Нетрудно себе представить, что произойдет, если европейские наблюдатели попадут под обстрел. Скандал будет грандиозным.

А тут появляется почтенный дядя Ашот, который заявляет: «Это со стороны Азербайджана стреляли, своими глазами видел». А вслед за ним тетушка Сирануш, которая под присягой клянется, что своими ушами слышала, как несколько азербайджанских офицеров вечером под окнами ее дома обсуждали, как завтра миссию ЕС расстреливать пойдут. Вы скажете – бред? Но мы сейчас живем во времена бреда, когда в немыслимое поверить проще, чем в события, продиктованные здравым смыслом. А тут еще делегация армянского Министерства обороны во главе с Суреном Папикяном отправилась с визитом в Индию – и явно не затем, чтобы индийского слона для ереванского зоопарка закупить. Проще говоря, за оружием они поехали.