Крупнейшая американская нефтяная компания покинула Россию

Компания заявила: «Мы благополучно ушли из России после экспроприации».

Издание отмечает, что уход Exxon Mobil в таких обстоятельствах повышает вероятность предъявления судебных претензий России на миллиарды долларов. В апреле компания списала $4,6 млрд в виде доналоговых потерь от прекращения бизнеса в России. Это списание было во многом связано как раз с «Сахалином-1». В марте Exxon Mobil сообщила, что намерена выйти из проекта, где она была оператором и владела долей в 30%. А 7 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора, управлять которым будет «Роснефть».

До начала войны в Украине производство на «Сахалине-1» составляло около 200 000 баррелей в сутки, но после введения западными странами санкций против России оно упало примерно до 10 000 баррелей.