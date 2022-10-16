Ильхам Алиев сменил ряд послов и назначил главу представительства при НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об отзыве посла Азербайджана во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе Анара Иманова, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент также распорядился назначить Шовги Мехдизаде послом Азербайджана во Вьетнаме.

Другим распоряжением Ильхама Алиева Фахреддин Гурбанов был отозван с должности посла Азербайджана в Хорватии.

Глава государства сегодня также подписал распоряжение об отзыве Октая Гурбанова с должности посла Азербайджана в Марокко, Мавритании, Сенегале, Мали, Португалии, Тунисе, а также с должности постпреда Азербайджанской Республики в Организации по вопросам образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO).

Распоряжением президента послом Азербайджана в Марокко был назначен Назим Самедов.

Ильхам Алиев также назначил Рашада Асланова послом в Италии.

Другим распоряжением Мамед Ахмедзаде был отозван с должности посла Азербайджана в Италии, Республике Сан-Марино, Мальте, а также с должности постпреда Азербайджана при продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Всемирной продовольственной программе и Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР).

Глава государства также отозвал Агасалима Шюкюрова с должности посла Азербайджана в Ливане. Другим распоряжением на эту должность был назначен Самед Гасанов.

Ильхам Алиев также распорядился назначить Джафара Гусейнзаде главой Представительства Азербайджана при НАТО.