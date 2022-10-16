В Украине заговорили о разрыве дипотношений с Ираном

Проект постановления о расторжении дипломатических отношений Киева с Ираном направлен в Верховную Раду. Об этом сообщил во вторник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

"Подал в Верховную Раду проект постановления о расторжении дипломатических отношений с Ираном и признании его государством - спонсором терроризма", - написал украинский депутат в своем Telegram-канале.