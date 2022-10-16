В Украине заявили о наступлении россиян в Донецкой области

Российское военное руководство поставило задачу захватить Бахмут Донецкой области Украины до конца октября. Об этом сказала замминистра обороны Анна Маляр в интервью украинским СМИ.

По словам Маляр, на востоке Украины сейчас "разная" ситуация, но эпицентр самых тяжелых боев происходит именно там, в особенности в Бахмуте, где "очень тяжело".

Замминистра обороны подчеркнула, что в некоторых областях на востоке ВСУ продвигаются, но в Донецкой области россияне продолжают наступать.

"Россияне поставили своим войскам – уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения – срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донецкой области. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут", – сказала Маляр, отметив, что сейчас там происходят "очень тяжелые" бои.