AzerGold представило новую коллекцию золотых монет

ЗАО AzerGold выпустило новую коллекцию золотых монет, посвященную 190-летию выдающегося деятеля азербайджанской художественной мысли, наследнице последнего правителя Карабах ского ханства поэтессе Хуршидбану Натаван. На золотых изделиях изображены элементы о жизни и творчестве поэтессы.

Так, в центре монеты изображена раскрытая книга, символизирующая сборник сочинений Хуршидбану Натаван, а также лепестки, олицетворяющие знаменитую газель поэтессы «Гвоздика». Окна дома, в котором родилась поэтесса, изображены в верхней части композиции, а узоры на арках обрамляют монету по полупериметру. Изображения цветков и перо, символизирующее творчество поэтессы, образуют цифру «190», завершая композицию. Образец монеты выражает духовную ценность, которую придает наш народ известной своей поэтичностью, а также благородными поступками Хуршидбану Натаван. Наряду с поэзией она занималась и другими направлениями искусства, такими как живопись, вышивка, музыка.

Новая продукция представлена покупателям в Центре продажи и обмена ЗАО, расположенном на проспекте Бюльбюля, 3, а также на онлайн-платформе продаж www.azergold.gift .

Напомним, ЗАО AzerGold впервые выпустило монеты из азербайджанского золота и серебра для местного розничного рынка в 2018 году. Изображение Центра Гейдара Алиева, наскальных рисунков Гобустана и орнамента карабахского ковра «Челеби» в трех различных коллекциях золотых и серебряных монет направлены на пропаганду современности, истории и искусства Азербайджана.

Две другие коллекции монет - «Карабахские жемчужины» и «Шуша» - посвящены победе нашей славной армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и освобожденному от оккупации Карабаху.