В рамках проекта ВОЗ Минздрав проводит мероприятие

Всемирная организация здравоохранения тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения Азербайджана в области общественного здравоохранения. Поддержка, оказываемая в рамках этого сотрудничества, направлена на раннее выявление чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, эффективную профилактику и своевременное реагирование.

Увеличение масштабов международной миграции населения на глобальном уровне представляет значительный риск для региональных и локальных вспышек, распространения заболеваний, а также безопасности общественного здравоохранения. Это еще раз подчеркивает необходимость своевременного выявления рисков заболеваний на локальном, национальном и глобальном уровнях, охраны и укрепления здоровья человека от негативного воздействия факторов внешней среды, обеспечения эпидемиологической безопасности.

В связи с этим в рамках проекта ВОЗ «Глобальная система раннего предупреждения и ответных мер» (Early Warning, Alert and Response System (EWARS) - инициатива ВОЗ, целью которой является оперативное выявление вспышек заболеваний в целях их сдерживания в условиях чрезвычайных ситуаций) проводится мероприятие на тему «Сбор эпидемиологических данных из открытых источников», сообщили в Минздраве Азербайджана.