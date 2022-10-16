В рамках проекта ВОЗ Минздрав проводит мероприятие
Всемирная организация здравоохранения тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения Азербайджана в области общественного здравоохранения. Поддержка, оказываемая в рамках этого сотрудничества, направлена на раннее выявление чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, эффективную профилактику и своевременное реагирование.
Увеличение масштабов международной миграции населения на глобальном уровне представляет значительный риск для региональных и локальных вспышек, распространения заболеваний, а также безопасности общественного здравоохранения. Это еще раз подчеркивает необходимость своевременного выявления рисков заболеваний на локальном, национальном и глобальном уровнях, охраны и укрепления здоровья человека от негативного воздействия факторов внешней среды, обеспечения эпидемиологической безопасности.
В связи с этим в рамках проекта ВОЗ «Глобальная система раннего предупреждения и ответных мер» (Early Warning, Alert and Response System (EWARS) - инициатива ВОЗ, целью которой является оперативное выявление вспышек заболеваний в целях их сдерживания в условиях чрезвычайных ситуаций) проводится мероприятие на тему «Сбор эпидемиологических данных из открытых источников», сообщили в Минздраве Азербайджана.
В трехдневном мероприятии принимают участие эксперты Европейского регионального бюро ВОЗ, представители Министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA), Государственного таможенного комитета и Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Цель совещания – оперативное предоставление достоверной информации Министерству здравоохранения, которое является координатором страны в сфере общественного здравоохранения, подготовка специалистов для организации ответных мер по реагированию на чрезвычайные ситуации. Помимо этого, на встрече будет предоставлена информация о способах создания глобальной сети многопрофильных экспертов и усиления деятельности в области общественного здравоохранения на национальном уровне по созданию и совершенствованию мультидисциплинарного подхода «Единое здоровье».