Представитель Госагентства по туризму избран сопредседателем Генассамблеи ICOMOS

В Генеральной ассамблее организации, которая состоится 25-31 октября 2022 года в Бангкоке, в качестве сопредседателя впервые примет участие азербайджанский национальный комитет İCOMOS. Наряду с Азербайджаном сопредседателем будет Австралийский национальный комитет ICOMOS. Ассамблея пройдет под председательством президента ICOMOS Терезы Патрисио.

На заседании ассамблеи обсудят будущие направления деятельности организации, принятие новых хартий, работу национальных комитетов.

ICOMOS - авторитетная международная организация по охране материально-культурного наследия, штаб-квартира расположена в Париже. Основана в 1965 году, неправительственная организация специализируется на сохранении материально-культурного наследия, охране памятников архитектуры и археологии. Международный совет по памятникам и историческим местам - консультативный орган Центра всемирного наследия UNESCO, включает более 100 национальных комитетов, до 30 международных научных комитетов и более 10 тысяч членов-экспертов из 153 стран.

Национальный комитет ICOMOS Азербайджана начал свою деятельность в 2021 году по инициативе и при поддержке Государственного агентства по туризму.