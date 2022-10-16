Лейле и Арифу Юнус не разрешили участвовать на суде онлайн

В качестве потерпевшего по делу проходило «Общество азербайджанских женщин за мир и демократию на Кавказе». Жалоба была подана в Бакинский апелляционный суд адвокатом Юнусов в 2020 году. Однако, поскольку обвиняемых в это время не было в Азербайджане, дело было отложено на неопределенный срок.

Как сообщил адвокат Лейлы Юнус Эльчин Садыгов, суд по собственной инициативе назначил слушание по приостановлению дела. «Окончательный акт вынесен не был, а производство по делу приостановили. Моя петиция относительно участия Юнуса в процессе в режиме онлайн не удовлетворена», - сообщил он.

Отметим, что Лейла Юнус обвиняется по статьям 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере), 192.2.2 (незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере), 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере), 320 (подделка официальных документов) и 274 (государственная измена). В 2015 году Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Лейлу Юнус к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, а Арифа Юнуса – к 7 годам. Далее Бакинский апелляционный суд изменил срок на условный. Супругам Юнус также наложили запрет на выезд из страны. Затем Апелляционный суд снял запрет, и супруги переехали в Нидерланды.