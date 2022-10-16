Эстония признала Россию страной – спонсором терроризма

Депутаты Рийгикогу (однопалатного парламента) Эстонии во вторник объявили Россию государством, поддерживающим терроризм. Об этом сообщил портал национального телерадиовещания ERR.

Согласно сообщению портала, в поддержку этого заявления выступили 88 депутатов, "воздержавшихся или проголосовавших против не было".

В документе Россия квалифицируется как "государство - спонсор терроризма", а также "главная угроза миру в Европе". В качестве "террористических организаций" также обозначены ЧВК "Вагнер" и вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР", уточняет ERR.

Отметим, что 11 августа Сейм Латвии также объявил Россию страной - спонсором терроризма.