Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 15:31

В настоящее время Франция чрезмерно активна в решении проблем между Арменией и Азербайджаном. Отчетливо видны попытки президента Франции Эммануэля Макрона, проводящего открытую проармянскую политику, взять под контроль сложные процессы, происходящие на Южном Кавказе. Откровенно признаться – достоверно не знаю, верит ли французский президент в теорию переселения душ. Но, судя по всему, он всерьез решил, что в него вселился дух Наполеона. Правда, не весь, такого гиганта ум Макрона вряд ли выдержит, а только та его часть, которая формировала политику великого императора на Южном Кавказе.

О чем бы ни зашел разговор, какие бы вопросы не обсуждались – как только речь заходит об Армении – Макрон тут как тут. К месту ли, не к месту, по теме или невпопад – подобные мелочи французского президента мало волнуют. Главное для него – постоянное присутствие при любом обсуждении «армянского вопроса». Как в известном анекдоте – хоть тушкой, хоть чучелом. Создается впечатление, что хозяина Елисейского дворца утрата позиций в Африке, Ливане и Сирии, внутриполитические и социально-экономические проблемы собственной страны волнуют гораздо меньше, чем положение дел в Ереване. Армяне, естественно, от такого подхода млеют и впадают в экстаз – французы же все суровее хмурятся, понимая, чем чревата такая односторонность внешней политики Франции, больше похожей на патологическую зацикленность на армянофилии. Ведь любому здравомыслящему французскому политику ясно, что треуголка Наполеона, которую как сову на глобус натягивает на себя Макрон, изготовлена умельцами с ереванского рынка «Вернисаж». Том самом, что расположен на Северном проспекте армянской столицы и уже давно славится продаваемыми там «древностями». Там, говорят, даже Евангелие от Матфея на армянском языке с автографом автора можно купить.

Но самое интересное в истории с Макроном и наполеоновской треуголкой даже не армянофилия французского президента, чего уж там, дело привычное, пусть и иррациональное. Процесс смены головных уборов оказался заразительным и охватил Тегеран, где сейчас с таким же упорством пытаются натянуть на себя тюрбан Аббаса I Великого, при котором Иран достиг наибольшего политического могущества. В Тегеране провели уже столько красных линий, что сами в них запутались. И теперь уже сами не знают, какая из этих линий красная, какая – багряная, какая – пурпурная, а какая – и вовсе серо-буро-малиновая. «Приход Запада в регион», - для него «красная черта», как утверждает иранский режим. А приезд в Армению то ли 40, то ли 400 наблюдателей - это черта какого оттенка? Багряного или пурпурного? Молчит Иран, не дает ответа.