В Турции заявили о невозможности переговоров Путина и Зеленского

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что предпосылок для встречи российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Турции на данный момент нет. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос ведущего телеканала A Haber.

«На данный момент таких предпосылок нет», - заявил Калын.

В конце сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что считает своей целью организовать встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в скорейшие сроки.