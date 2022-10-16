Украина признала Ичкерию оккупированной Россией
Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором объявила Чеченскую Республику Ичкерия территорией, «временно оккупированной Российской Федерацией», а также осудила «совершение геноцида чеченского народа». За принятие документа проголосовали 287 депутатов, пишут украинские СМИ.
При этом проект постановления о признании независимости Ичкерии, который в июле внесли депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов, в украинском парламенте пока не рассматривали.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!