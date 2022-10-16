ПВО, которая защищает Вашингтон, теперь будет защищать Киев
Пентагон решил в ускоренном порядке предоставить Украине две усовершенствованные зенитно-ракетные системы NASAMS, которые защищают Вашингтон, пишет CNN.
Отмечается, что с их помощью Киев сможет противостоять атакам используемых Россией иранских дронов-камикадзе.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что «США передадут Украине системы противовоздушной обороны настолько быстро, насколько это возможно».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!