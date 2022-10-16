Начальник авиационной группы МЧС, генерал-майор Ашраф Гасымов 12-14 октября принял участие в выставке «Дни сотрудничества оборонной и аэрокосмической промышленности» в Анкаре, сообщили в министерстве.

Ознакомившись с представленными на выставке самыми современными технологиями, А.Гасымов провел встречи с должностными лицами аварийных авиационных ведомств ряда стран. В ходе встреч подчеркивалась важность обмена опытом применения сил авиации при чрезвычайных ситуациях, в вопросах спасения и эвакуации, состоялся обмен мнениями.

Отметим, что в выставке «Дни сотрудничества оборонной и аэрокосмической промышленности» приняли участие представители различных компаний из более чем 50 стран.