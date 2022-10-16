AZAL внедряет глобальную систему наблюдения за полетом самолета в режиме реального времени в воздушном пространстве Азербайджана посредством спутниковой системы Aireon, отвечающей самым высоким требованиям УВД.

Нововведение позволит воспользоваться всеми преимуществами инновационных технологий в рамках глобальных процессов эволюции в аэрокосмической сфере.

Соглашение о внедрении данной системы было подписано 18 октября 2022 года между президентом AZAL Джахангиром Аскеровым и президентом и главным исполнительным директором компании Aireon Доном Томом в присутствии Временного поверенного в делах США в Азербайджане Хьюго Гевара.

Внедрение данной системы особо важно ввиду двукратного увеличения числа обслуживаемых AZANS транзитных полетов через воздушное пространство Азербайджана. Ежедневно УВД «Азераэронавигация» обслуживает полеты около 550 воздушных судов. Данный показатель намного выше своего допандемийного уровня.

«Спутниковая система управления воздушным движением Aireon предлагает решение, которое радикально оптимизирует безопасность и эффективность полетов, а также обеспечит глобальное отслеживание рейсов для авиакомпании в режиме реального времени. Внедрение и полноценное использование данной системы обеспечит полное наблюдение за самолетами, оснащенных оборудованием ADS-B, а также позволит выбирать более удобные маршруты и высоты», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

Так, система позволит AZANS усовершенствовать экономическую эффективность и экологическую безопасность маршрутов в воздушном пространстве Азербайджана. Система предоставит возможность планировать и летать оптимальными маршрутами, уменьшая расход топлива и вредные выбросы в атмосферу. Одновременно данная система позволит оперативно получать информацию о полетах лайнеров азербайджанских авиакомпаний в любой точке мира.

«AZAL уделяет большое внимание вопросам безопасности полетов и эффективности авиаперевозок в регионе», - отметил Дон Тома. - Основываясь на стремлении Азербайджана возглавить развитие космических технологий в регионе, AZANS, внедряя систему наблюдения ADS-B космического базирования компании Aireon в воздушном пространстве страны, делает серьезный технологический шаг вперед. Система наблюдения предоставит AZANS общую картину воздушного пространства Азербайджана, обеспечив диспетчеров УВД современными возможностями для обеспечения эффективного, безопасного и экологически чистого аэронавигационного обслуживания".

«Данное мероприятие подчеркивает партнерские отношения в аэрокосмической сфере. Я рад отметить успех различных секторов экономики в Азербайджане. Американские компании по всему миру предоставляют современные услуги и обеспечивают новейшими технологиями. Горжусь тем, что наши компании лучшие из лучших, и AZAL принял мудрое решение, сделав выбор в сторону американских технологий и надежных поставщиков», - отметил Хьюго Гевара.

Отметим, что Aireon — это партнерство оператора спутниковой связи Iridium Communications Inc., компаний Nav Canada (Аэронавигация Канады), NATS (Аэронавигация Великобритании), ENAV (Аэронавигация Италии), Naviair (Аэронавигация Норвегии) и Ирландского авиационного управления. Компания разработала первую в мире спутниковую систему наблюдения за самолетами в реальном времени, использующую космическую сеть автоматического зависимого наблюдения ADS-B.

Aireon, получивший официальное одобрение Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), является первым сертифицированным поставщиком услуг по воздушному наблюдению. Основу технологии Aireon составляет спутник Iridium NEXT, запуск которого на ракетах Space-X Falcon 9 с успехом прошел в период с января 2017 года по январь 2019 года.