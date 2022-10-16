Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:50

Как уже сообщалось, Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал широкомасштабные военные учения на пограничной с Азербайджаном реке Араз. И хотя согласно официальной информации КСИР, учения эти проводятся на основе «заранее подготовленного плана повышения боеготовности войск», большинство независимых наблюдателей видят в них демонстрацию военной мощи Ирана, который рассматривает победу Азербайджана в 44-дневной войне как угрозу своим государственным интересам.

Не случайно агентство «Тасним», являющееся рупором КСИР, подчеркивает, что нынешние маневры - четвертые по счету после 44-дневной войны, которые проводятся на границе с Азербайджаном. По одному из сценариев учений, подразделения КСИР должны отработать наведение понтонных мостов через реку Араз для продвижения танков и тяжелой бронетехники. Командующий Сухопутными войсками КСИР генерал Мухаммад Пакпур сообщил, что в рамках учений планируется отработать высадку десанта с вертолетов, ночные атаки, операции с применением боевых беспилотников и дронов-камикадзе, осуществление контроля над транспортными коммуникациями, а также захват высот и уничтожение военных баз противника. «Для наших друзей эти маневры несут послание мира, дружбы и укрепления стабильной безопасности, - уточнил в беседе с иранскими журналистами генерал Пакпур, - а для врагов – готовность сухопутных сил КСИР наряду с другими вооруженными структурами Ирана ответить на любые угрозы для защиты границ Исламской Республики. Цель этих учений - продемонстрировать врагам Ирана оборонительные возможности КСИР и гарантировать региональную безопасность».

Следует отметить, что военные учения на границе с Азербайджаном проходят на фоне охвативших Иран массовых социально-политических протестов. Как известно, для их подавления тегеранский режим использует оружие, число убитых демонстрантов перевалило за сотню. По утверждению генерала КСИР Хусейна Салами, одной из зачинщиц массовых протестов является Саудовская Аравия. Салами недвусмысленно пригрозил Эр-Риаду «тяжелыми последствиями для королевской семьи», если она не прекратит разжигать иранские протесты посредством подконтрольных ей СМИ. Разумеется, Салами не забыл пройтись и по «сионистскому режиму», указав, в частности, что Израиль «внедрился на территории некоторых южных и северных соседей Ирана». Международные аналитики указывают на прямую связь между проведением крупномасштабных учений КСИР на границе Азербайджана с недавними визитами в Баку министров обороны Израиля и Турции, а также главы МИД Саудовской Аравии. По их мнению, высокопоставленные военно-дипломатические делегации трех ведущих членов антииранской коалиции на Ближнем Востоке являются своеобразным предупреждением Тегерану проявлять сдержанность и осмотрительность в отношениях со своим северным соседом.