В Украине призывают разорвать отношения с Ираном
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном, сообщает агентство Униан.
"Действия Ирана - это подлость и ложь, которую мы не будем терпеть. Ведь все эти действия Иран сделал, параллельно рассказывая нам о том, что он против войны, и не будет поддерживать оружием ни одну из сторон", - сказал глава украинского МИД на онлайн-брифинге.
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