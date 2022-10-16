В азербайджанских школах создадут дисциплинарные советы

Подготовлен проект документа о регулировании родительско-школьных отношений и правилах школьной дисциплины для учащихся.

Как сообщает haqqin.az, сегодня состоялась презентация проекта. В церемонии приняли участие образовательное сообщество, депутаты и представители СМИ. Об этом сообщил заведующий отделом министерства науки и образования Эльнур Алиев.

Алиев отметил, что в рамках проекта в школах будут созданы дисциплинарные советы. Создание советов и представительство в них родителей будет обязательным.

Поведенческие нарушения учащихся в школах классифицируют по степени тяжести.

По словам Алиева, документ определяет 5 степеней тяжести поведенческих нарушений.

Уровень 1 - это незначительное правонарушение. Опоздание на урок без уважительной причины, невыполнение домашнего задания, невежливое обращение со взрослыми и т. д.

2 уровень – умеренные нарушения. Например, ложь, сокрытие или искажение правды, нарушение правил безопасности (например, если школьник высунется из окна или будет скользить по перилам), участие в безрассудных действиях и поведении, причиняющих эмоциональный и физический вред окружающим, и т. д.

Уровни 3-5 - серьезные нарушения. Нанесение ущерба чужому имуществу или школьному имуществу, неэтичное поведение по отношению к представителям противоположного пола, насилие, драка или месть в насильственной форме и т. д.

Нарушения уровня 5 являются самыми серьезными.

Эльнур Алиев отметил, что правила поведения учащихся находятся в ведении общеобразовательной школы. Согласно проекту, школы могут составлять свои внутренние правила.