Генпрокуратура о незаконной вырубке деревьев в Лерике

На основании информации ответственных государственных органов Генпрокуратурой проведено расследование фактов незаконной вырубки деревьев на территории Лерикского района, сообщили в ведомстве.

Расследование подтвердило факты вырубки 94 деревьев на участке земельных паев сельскохозяйственного назначения, отведенных гражданам в селе Хюджю Лерикского района, не входящем в лесной фонд.

В связи с наличием признаков преступлений, нанесших серьезный ущерб экосистеме страны и причинивших согласно соответствующим постановлениям ущерб на сумму более 29 тысяч манатов, возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Материалы направлены в соответствующие органы внутренних дел для проведения расследования.