Азербайджанская федерация каноэ и гребли (AKAF) возрождает традиционную Мингячевирскую регату. В соревновании, которое пройдет с 21 по 23 октября, примут участие до 15 стран. Наряду с Азербайджаном за первенство будут бороться команды Болгарии, Италии, Грузии, Венгрии, Молдовы, Польши, Казахстана, Румынии, Сербии, Турции, Узбекистана и Украины.

Официальная церемония открытия регаты и первый день соревнований пройдут в освобожденном от оккупации два года назад Суговушане. Команды определят победителя в категориях байдарок и каноэ 21 октября на Суговушанском водохранилище.

Это второй международный турнир, организованный AKAF на освобожденных территориях. Ранее федерация также организовала в Суговушане международную регату «Кубок президента-2022», посвященную 99-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

22-23 октября Мингячевирская регата продолжится в Центре олимпийского образования и спорта Кür. В Мингячевире гребцы будут соревноваться как на байдарках и каноэ, так и в академических видах. Победителей ждут дипломы, медали и кубки.