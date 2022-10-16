Министр обороны Великобритании срочно вылетел в США

18 октября министр обороны Британии Бен Уоллес срочно прилетел в США для обсуждения вопроса безопасности Украины, пишет Evening Standard.

Известно, что он отменил выступление перед комитетом по обороне Палаты общин и поспешно вылетел в Соединенные Штаты.

Заместитель министра обороны Британии Джеймс Гиппи сказал, что Уоллес встретится со своим американским коллегой для «разговоров, которые на самом деле невероятны, потому что мы находимся в то время, когда такие разговоры необходимы».

Сообщается, что он прибыл в Вашингтон. Дополнительно подчеркнуто, что визит не был согласован заранее, его организовали за несколько часов.