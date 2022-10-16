В Баку избившему пациента наркологического центра дали 4 года

Как сообщает haqqin.az, утром 21 апреля этого года у Керимова произошел конфликт на бытовой почве с лечившимся вместе с ним в Наркологическом центре Зией Закировым. Во время ссоры Керимов ударил Закирова головой по лицу. Последний ударился о стену и упал, получив серьезные травмы.

Расиму Керимову было предъявлено обвинение по статье 126.1 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Обвиняемый признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он заявил, что попал в наркологический диспансер примерно за неделю до происшествия. По словам Керимова, пострадавший в грубой форме потребовал от него отнести свою чашку в столовую. Подсудимый заявил, что жалеет о содеянном. Потерпевший Зия Закиров сказал, что помирился с Керимовым и у него нет никаких претензий.

Решением суда Расима Керимова приговорили к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы.