Глава нацразведки США: У России серьезный дефицит запасов оружия

Россия расходует свои военные запасы «расточительными темпами». Так заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, ее цитирует «Голос Америки».

По словам Хейнс, российские силы столкнулись с серьезным дефицитом поставок, особенно высокоточного оружия, такого как крылатые ракеты. Москва вынуждена обращаться к таким странам, как Иран и Северная Корея, за поставками и техникой, включая беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты, утверждает глава нацразведки США.

Международные санкции и меры экспортного контроля, введенные против России, обнажают ее технологические слабости, сказала Хейнс.