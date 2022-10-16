Стрелков появился… идут сильные бои

Российский журналист Максим Калашников в соцсетях сообщил, что бывший глава сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин), который, как утверждают военкоры, отправился на фронт в составе одного из "добровольческих батальонов", вышел на связь.

Калашников, в частности, указал: "Игорь Стрелков на связь выходил. Живой и здоровый, хотя бои сильные идут, и потери большие. А где он - это тайна. Сами понимаете, почему".

Ранее СМИ сообщали, что украинцы собрали более $150 тысяч за поимку Стрелкова (Гиркина). В сборе суммы вознаграждения приняли участие политики и спортсмены. Главное управление разведки Минобороны Украины гарантировало $100 тысяч за поимку Стрелкова. СБУ и Генеральная прокуратура Украины возбудили против Гиркина ряд уголовных дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета.