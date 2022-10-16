Reuters: Иран действительно пообещал России ракеты и дроны

Источники утверждают, что сделку заключили 6 октября. В этот день вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и два высокопоставленных члена КСИР посетили Москву для переговоров о поставках оружия.

Тегеран действительно пообещал России поставить ракеты класса «земля-земля» и более продвинутые дроны-камикадзе. Об этом сегодня, 18 октября, сообщили Reuters два иранских источника.

«Русские запросили больше иранских беспилотников и более точные баллистические ракеты, особенно Fateh-110 и Zolfaghar», — сказал журналистам агентства один из иранских дипломатов.

Западный чиновник подтвердил Reuters, что между Ираном и Россией существует соглашение о поставках ракет малой дальности, в том числе Zolfaghar.

Официальный Иран много раз отрицал сообщения о том, что он поставляет дроны-камикадзе России. Отрицали это и в Кремле. 17 октября Великобритания заявила, что поставка иранских беспилотников в Россию для использования в войне в Украине является нарушением обязательств Ирана по ядерной сделке 2015 года. Аналогичное мнение ранее высказывала Франция. 16 октября The Washington Post сообщала, со ссылкой на источники в американской разведке, что Иран уже готовит для отгрузки в Россию первую партию Fateh-110 и Zolfaghar.

«Самые новые версии Fateh-110 и Zolfaghar считаются одновременно мощными и достаточно точными на относительно коротких расстояниях. Некоторые модели оснащены электрооптическими системами наведения, которые позволяют операторам ракет направлять их во время окончательного приближения к цели», – пишет газета.