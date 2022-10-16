Рубен Варданян срочно улетел в Москву… А Араик воды в рот набрал новый поворот
Отказавшийся от российского гражданства миллиардер Рубен Варданян, который «во имя спасения Карабаха» не так давно поселился в Ханкенди, до сих пор не принял «высокопоставленную должность», предложенную ему главой сепаратистского режима Араиком Арутюняном, и срочно вылетел в Москву.
Как уже сообщалось, Араик Арутюнян предложил Рубену Варданяну должность «государственного министра» («главы правительства») так называемого «Арцаха» с приданием «самых широких полномочий». Однако Варданян сообщил в соцсетях, что пока лишь рассматривает предложение, поскольку занимаемая им позиция в Карабахе должна основываться не только на «предложениях сверху», но и «на основе воли народа».
Отметим, что «должность» Варданяну была предложена накануне четырехсторонних переговоров на высшем уровне, состоявшихся 6 октября в Праге. Так что, нет ничего удивительного в том, что достигнутые на пражских переговорах договоренности, в том числе, признание Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга, отодвинули на второй план предложение, сделанное российско-армянскому олигарху.
Следует также добавить, что после Праги принципиально изменилось поведение лидеров карабахских сепаратистов: если ранее они заявляли, что «не примут ни один документ или соглашение, предусматривающее сохранение Нагорного Карабаха в составе Азербайджана», то после 6 октября Араик Арутюнян молчит, словно воды в рот набрал. Свое мнение о признании Арменией Карабаха частью Азербайджана Арутюнян не высказал ни под напором толпы, собравшейся у его резиденции в Ханкенди, ни после переговоров с Николом Пашиняном в Ереване, в ходе которых, как утверждают армянские СМИ, премьер-министр Армении убеждал делегацию карабахских сепаратистов сесть за стол переговоров с Азербайджаном. То есть, самораспуститься, разоружить находящиеся под его контролем незаконные вооруженные формирования и реинтегрировать в состав Азербайджана этнических армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области.
Другими словами, начать «обратный отсчет» тридцатилетнего существования игрушечного «правительства Арцаха».
Но если все так, то зачем миллиардеру Рубену Варданяну соглашаться на предложенную ему Араиком Арутюняном «высокую должность»? Зачем расчетливому российскому банкиру, умудрившемуся не угодить под европейские и американские санкции, «трон» без «королевства»?
Издаваемая в Армении газета «Грапарак» подтвердила из Ханкенди, что предложение Арутюняна Рубену Варданяну все еще находится «в подвешенном состоянии».
«В связи с этой историей муссируются разные версии, - пишет газета. – Согласно одной из них, у Варданяна остались в Москве незавершенные бизнес-дела, которые он должен уладить прежде, чем перейти на работу в «государственный аппарат». Кроме того, Варданян колеблется, поскольку не знает, выиграет ли он от этого назначения. Но есть и другие версии. В частности, неизвестно, почему на самом деле Рубен Варданян вылетел в Москву. Действительно ли он приводит там в порядок свои коммерческие дела или до назначения должен провести консультации с российскими политическими кругами?..»
Очень не хочется торопиться с выводами, но, судя по всему, наиболее близка к истине версия о том, что в Москву свежеиспеченный карабахский олигарх вылетел для проведения консультаций.
Из чего однозначно вытекает, что сенсационное решение Рубена Варданяна поселиться в Ханкенди есть не что иное, как новый политический проект Москвы.