Отказавшийся от российского гражданства миллиардер Рубен Варданян, который «во имя спасения Карабах а» не так давно поселился в Ханкенди, до сих пор не принял «высокопоставленную должность», предложенную ему главой сепаратистского режима Араиком Арутюняном, и срочно вылетел в Москву.

Как уже сообщалось, Араик Арутюнян предложил Рубену Варданяну должность «государственного министра» («главы правительства») так называемого «Арцаха» с приданием «самых широких полномочий». Однако Варданян сообщил в соцсетях, что пока лишь рассматривает предложение, поскольку занимаемая им позиция в Карабахе должна основываться не только на «предложениях сверху», но и «на основе воли народа».

Отметим, что «должность» Варданяну была предложена накануне четырехсторонних переговоров на высшем уровне, состоявшихся 6 октября в Праге. Так что, нет ничего удивительного в том, что достигнутые на пражских переговорах договоренности, в том числе, признание Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга, отодвинули на второй план предложение, сделанное российско-армянскому олигарху.

Следует также добавить, что после Праги принципиально изменилось поведение лидеров карабахских сепаратистов: если ранее они заявляли, что «не примут ни один документ или соглашение, предусматривающее сохранение Нагорного Карабаха в составе Азербайджана», то после 6 октября Араик Арутюнян молчит, словно воды в рот набрал. Свое мнение о признании Арменией Карабаха частью Азербайджана Арутюнян не высказал ни под напором толпы, собравшейся у его резиденции в Ханкенди, ни после переговоров с Николом Пашиняном в Ереване, в ходе которых, как утверждают армянские СМИ, премьер-министр Армении убеждал делегацию карабахских сепаратистов сесть за стол переговоров с Азербайджаном. То есть, самораспуститься, разоружить находящиеся под его контролем незаконные вооруженные формирования и реинтегрировать в состав Азербайджана этнических армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области.