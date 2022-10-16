Главу киберспецслужбы Германии уволили: подозревают в связях с Россией

МВД Германии уволило главу федерального управления по кибербезопасности Арне Шенбома из-за подозрений в его связях со спецслужбами России. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в кругах службы безопасности Германии.

СМИ указывает, что Шенбом мог контактировать с российскими спецслужбами через общественную организацию «Совет кибербезопасности Германии». В сентябре он посетил юбилейное мероприятие совета, вопреки рекомендациям МВД не контактировать с организацией. По сообщениям немецких СМИ, в совете состоит фирма, созданная бывшим агентом российской разведки. Речь идет о берлинской компании по кибербезопасности «Протелион», которая еще в марте 2022 года называлась Infotecs GmbH.

«Это дочерняя компания российской компании «ИнфоТекс», которую, по данным исследовательской сети Policy Network Analytics, основал бывший сотрудник КГБ, награжденный за свою работу почетной медалью президента России Владимира Путина», — пишет Der Spiegel.