В Азербайджане рабочий и выходной дни поменяли местами в ноябре

Кабинет министров Азербайджана принял решение в связи с праздничными днями в ноябре. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, с целью обеспечения последовательности рабочих и выходных дней 7 ноября будет выходным, а 5 ноября - рабочим днем.

В Азербайджане 8 ноября отмечается День Победы, 9 ноября - День Государственного флага. Соответственно, 6, 7, 8 и 9 ноября будут нерабочими.