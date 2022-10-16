В Азербайджане рабочий и выходной дни поменяли местами в ноябре
Кабинет министров Азербайджана принял решение в связи с праздничными днями в ноябре. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, с целью обеспечения последовательности рабочих и выходных дней 7 ноября будет выходным, а 5 ноября - рабочим днем.
В Азербайджане 8 ноября отмечается День Победы, 9 ноября - День Государственного флага. Соответственно, 6, 7, 8 и 9 ноября будут нерабочими.
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