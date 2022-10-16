Выросло число погибших при падении российского военного самолета на дом

Власти подтвердили, что в Ейске погибли 15 человек. Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что в больнице умер 51-летний мужчина, у которого обгорело 80% тела в результате крушения военного самолета во дворе жилого дома, пишут российские СМИ.

Известно, что пострадали 28 человек: в стационарах находятся 25 человек, в том числе двое беременных и шестеро детей, на амбулаторном лечении — трое человек. Среди госпитализированных 22 человека находятся в состоянии средней степени тяжести, трое — в тяжелом состоянии.