«Вы скоро это увидите»: глава украинской разведки дал обнадеживающий прогноз

Глава украинской разведки генерал-майор Кирилл Буданов обещает значительное продвижение вперед Вооруженных сил Украины до конца 2022 года. Такое заявление он сделал украинским СМИ.

По его словам, самые тяжелые бои в настящее время идут в районе городов Бахмут и Соледар в Донбассе.

«Там сейчас идут самые ожесточенные боевые действия ... Ну, а раскрывать планы, думаю, это будет немножко некорректно. До конца года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите. Освобождение Херсона? Ну, я надеюсь, что это может быть Херсон", - отметил Буданов.

Глава украинской разведки полагает, что к лету война должна закончиться. И закончится она выходом Украины на границы 1991 года – с Донбассом и Крымом.