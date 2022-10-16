Украинской разведке известно, где находится Стрелков

«Известно одно из его местонахождений, он уже прибыл на территорию оккупированной Украины, все остальное - давайте подождем», — сказал он украинским СМИ.

По словам Буданова, шансы поймать Гиркина есть.

Буданов заявил, что 100 тысяч долларов за передачу в плен Гиркина «это, в принципе, не так дорого за такое лицо». «Он является важным носителем информации, и прежде всего для международного уголовного судопроизводства. В принципе, как говорится, он клиент Гааги. Он даже «не наш» будет», — сказал Буданов.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины объявило о вознаграждении на сумму $100 тысяч за передачу в плен Гиркина.