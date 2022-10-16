Украинской разведке известно, где находится Стрелков
Бывший глава террористов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) уже прибыл на захваченную россиянами территорию Украины, утверждает глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
«Известно одно из его местонахождений, он уже прибыл на территорию оккупированной Украины, все остальное - давайте подождем», — сказал он украинским СМИ.
По словам Буданова, шансы поймать Гиркина есть.
Буданов заявил, что 100 тысяч долларов за передачу в плен Гиркина «это, в принципе, не так дорого за такое лицо». «Он является важным носителем информации, и прежде всего для международного уголовного судопроизводства. В принципе, как говорится, он клиент Гааги. Он даже «не наш» будет», — сказал Буданов.
Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины объявило о вознаграждении на сумму $100 тысяч за передачу в плен Гиркина.