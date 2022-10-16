В частности он указал: «Причины обстрела Гянджи и мирных городов Украины общие: разгромленный на поле боя противник прибегает к терроризму против мирного населения - это не сработало в отношении Азербайджана, не сработает и в отношении Украины... Как и Азербайджан два года назад, Украина сегодня восстанавливает суверенитет и территориальную целостность всеми доступными методами, в том числе военными и дипломатическими». В своей публикации украинский посол называет Россию «террористическим государством, которое целенаправленно обстреливает ракетами мирные города Украины, использует наши продукты питания и энергоносители как оружие против всего мира... Кремль понимает только язык власти и демонстрирует презрение ко всем, кто призывает к дипломатии... Украина продолжает освобождать временно оккупированные Россией территории».

Накануне минуло два года с жестокого ракетного обстрела вооруженными силами Армении азербайджанского города Гянджа, в результате которого погибли мирные жители. Посол Украины в Баку Владислав Каневский поделился на своей странице в Facebook публикацией в связи с этой датой.

В редакцию haqqin.az поступил комментарий Посольства России в Азербайджане в связи с этим заявлением посла Украины Владислава Каневского.

Ниже приводим полный текст комментария российского дипведомства.

«Побывавший 17 октября в Гяндже посол Украины в своих комментариях азербайджанским СМИ попытался искусственным образом увязать разрушения, причиненные этому городу в октябре 2020 года, с происходящим на Украине для беспардонных нападок на Россию, идущих вразрез с его официальным дипломатическим статусом.

Налицо попытка игры на чувствах азербайджанского народа с целью оправдать преступления киевского режима, пришедшего к власти в результате антиконституционного переворота 2014 года. Этот режим с самого начала встал на путь притеснения русского населения на Украине вплоть до уничтожения, всеми своими действиями последовательно подрывая утвержденные Советом Безопасности ООН Минские соглашения.

К 2020 году, когда пострадала Гянджа, Киев уже годами обстреливал Донбасс из всех видов оружия, вызывая тяжелые жертвы и разрушения, а в последние годы приступил к этому с особым ожесточением, намереваясь, видимо, окончательно стереть его с лица земли.

Сегодня, в условиях развернутой Россией специальной военной операции по освобождению Украины от нацизма, по приказу киевских властей их войска и националистические батальоны, а также иностранные наемники бьют по городам и мирному населению, широко применяя поступающее из США и ряда западных стран наступательное вооружение. Лицемерно жалуясь на Россию, они пытаются атаковать российскую территорию, обстреливают Запорожскую АЭС, создавая тем самым ядерную угрозу, а 8 октября совершили террористический акт на Крымском мосту.

Призываем трезво оценивать пропагандистские усилия украинского посла и помнить о многотысячных человеческих жертвах и разрушениях, причиненных киевским режимом за годы проведения им человеконенавистнической пронацистской политики вопреки коренным интересам украинского народа.

Посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике».