По состоянию на 18:00 18 октября в Азербайджане продолжались нестабильные погодные условия.

В сообщении Национальной службы гидрометеорологии говорится, что в Нахчыване, Дашкесане, Кедабеке, Гёйгёле, Гяндже, Шамкире, Товузе, Агстафе, Агдаме, Балакене, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Гахе, Исмаиллы, Шемахы, Гобустане, Алтагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Шабране, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Баку и на Апшеронском полуострове, Сумгаите шли грозовые дожди, местами интенсивные. В Шахдаге временами шел снег.

В результате проливных дождей на реке Эйричай-Баш-Дашагыл (Огузский район) прошел сель. В Нефтчале северо-западный ветер усилился до 20 м/с, в Баку и на Апшеронском полуострове - до 15-20 м/с. По данным метеостанции Нефтяные Камни, высота волн на Каспии достигала 2,3 метра.