Кадыров сообщил, что его несовершеннолетние сыновья приехали в Мариуполь

Подростки позировали для репортажа телевизионщиков со стрелковым оружием в руках. Кадыров разместил видео в своем Telegram-канале.

Несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова: 16-летний Ахмат, 15-летний Эли и 14-летний Адам — прибыли в Мариуполь, передает The Insider.

«Чеченскую делегацию возглавляет министр культуры ЧР Айшат Кадырова (дочь Рамзана Кадырова - ред.). Вместе с Ахматом, Эли и Адамом они пообщались с бойцами под командованием отважного и бесстрашного воина Вахи Геремеева. Его отряд задействован в охране важных объектов Мариуполя», - говорится в сообщении.

Кадыров отметил, что прибывшая из Чечни делегация посетила «секторы несения службы чеченских бойцов в районах СВО Донбасса».

В начале октября Кадыров обещал отправить сыновей на войну в Украину. По его словам, юный возраст «не должен мешать обучению защитников Родины».