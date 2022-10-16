Лавров: Российские дипломаты не могут работать на Западе

Для России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в странах Запада. Дипломатам невозможно там работать, заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишут российские СМИ.

"Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное - там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь", - сказал он.

Министр отметил, что сейчас российская дипломатия переориентируется. "Страны так называемого третьего мира (в Азии, Африке, Латинской Америке), наоборот, нуждаются в дополнительном внимании. Согласовывается много планов на высшем и высоком уровне, которые требуют дипломатического сопровождения, в том числе с точки зрения поддержки бизнеса, совместных культурных, гуманитарных, образовательных проектов", - отметил Сергей Лавров.