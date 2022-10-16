Армения закупит у Индии ракетные установки

Индийская оборонная компания Solar group заявила, что получила заказы из Армении на ракетные установки Pinaka, пишут армянские СМИ со ссылкой на индийскую прессу.

«Срок службы и дальность модернизированных ракетных установок Pinaka больше, чем у их предыдущей версии, несмотря на почти ту же цену. Мы получили экспортный заказ из Армении, который должен быть выполнен в течение двух лет», — сказал индийскому информагентству ANI председатель Solar Group Сатьянараян Нувал.

Ранее во вторник, 18 октября, сообщалось, что министр обороны Армении Сурен Папикян отправился с визитом в Индию, и в рамках этого визита посетил выставку DEFEXPO, открывшуюся в городе Гандинагар.