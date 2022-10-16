Столтенберг: Украина однажды станет членом НАТО...

Украина однажды вступит в НАТО, однако сейчас приоритет альянса состоит в оказании Киеву военной помощи. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишут украинские СМИ.

"Курс на евроатлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины. Недавняя заявка на членство представляет позицию более 70% наших граждан, которые однозначно поддерживают и стремятся реализовать право Украины на участие в системе коллективной безопасности", - сказал он.

Он добавил, что "двери НАТО остаются открытыми, и Украина однажды станет членом альянса, но на данный момент приоритет состоит в том, чтобы оказывать Киеву поддержку и способствовать его успехам на поле боя".

Генсек уверен, положение Украины отличается от положения Финляндии и Швеции, которые давно являются "союзниками НАТО". По их приглашению в НАТО страны-члены достигли консенсуса.