Молдова заинтересовалась концепцией DOST
В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией во главе с министром труда и социальной защиты Молдовы Марчелом Спатарем.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев отметил, что отношения между двумя странами постоянно развиваются, подписанные за прошедший период 63 документа о сотрудничестве в различных сферах позволяют расширять сотрудничество.
Указав, что отношения двух стран охватывают и социальную сферу, Бабаев отметил активное сотрудничество Государственного фонда социальной защиты при Минтруда и Национального фонда социального страхования Молдовы.
Министр Бабаев рассказал собеседнику о концепции DOST, автоматизации услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты, достигнутых успехах в их представлении населению.
В свою очередь, Марчел Спатарь заявил, что во время визита в Азербайджан делегация посетила один из центров DOST, ознакомилась с данной концепцией и намерена применять ее в Молдове.
В завершение встречи Бабаев и Спатарь подписали меморандум о взаимопонимании между двумя министерствами. Документ позволит расширить двустороннее сотрудничество в ряде сфер.