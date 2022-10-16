Молдова заинтересовалась концепцией DOST

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией во главе с министром труда и социальной защиты Молдовы Марчелом Спатарем.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев отметил, что отношения между двумя странами постоянно развиваются, подписанные за прошедший период 63 документа о сотрудничестве в различных сферах позволяют расширять сотрудничество.

Указав, что отношения двух стран охватывают и социальную сферу, Бабаев отметил активное сотрудничество Государственного фонда социальной защиты при Минтруда и Национального фонда социального страхования Молдовы.