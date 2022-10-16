18 октября французские профсоюзы начали общенациональную забастовку, требуя повышения заработной платы и снижения цен на фоне стремительной инфляции, пишет Reuters.

Это стало продолжением недельных забастовок, на которые вышли тысячи людей. Эксперты считают, что они поставили президента Франции Эммануэля Макрона перед одним из самых сложных вызовов с момента его переизбрания в мае.

Забастовка затронет государственные секторы: школы и транспорт и другие. Ситуация последних дней уже нарушила работу крупных нефтеперерабатывающих заводов Франции и привела к беспорядку на заправочных станциях и нарушениям в работе железных дорог.

Протесты происходят в напряженной политической обстановке, поскольку правительство Франции собирается принять бюджет на 2023 год, используя особые конституционные полномочия, которые позволят ему обойти голосование в парламенте.