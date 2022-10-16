НАТО поддержит Грузию, но...

Страны НАТО поддержат Грузию, но при условии, что она сосредоточится на проведении необходимых реформ. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишут российские СМИ.

"Речь идет о том, чтобы Грузия провела необходимые реформы и ответила на выраженную нами обеспокоенность, связанную с коррупцией и общественным контролем органов безопасности. Чем больше внимания Грузия уделит этим проблемам, тем легче будет привлечь необходимую поддержку со стороны союзников по НАТО", - сказал он на Берлинском форуме внешней политики.